Майские праздники нужно использовать для вакцинации от коронавирусной инфекции - Геннадий Онищенко

17 новый случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 1 человек умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (9), Кандалакшском районе (2) и Мончегорске (1).

Майские праздники нужно использовать для вакцинации от коронавирусной инфекции, а также для активного отдыха. Ответственность россиян перед своим здоровьем очень высока, заявил академик РАН, доктор медицинских наук, Геннадий Онищенко в своей авторской программе «Профилактика» на радио «Sputnik». «Да, мы сформировали свой популяционный иммунитет, но на планете есть много очагов, где может появиться новая пандемически значимая мутация коронавируса, - отметил Онищенко. - Каждый из нас должен делать в день не менее 10 тысяч шагов, это пять километров пешей прогулки. Это должно стать нормой», – подчеркнул академик.