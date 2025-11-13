Майя Шутова: о соседских «войнах», или Учимся грамотно защищать свои права

Шум и гам от соседей сводит с ума? Вас снова затопили с верхнего этажа? В общем коридоре разместили старый холодильник бережливые квартиросъёмщики? Что делать в ситуации, когда это всё происходит и мешает жить?