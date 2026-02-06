Майя Шутова: юридические лайфхаки для всех

В быстром ритме жизни мы постоянно сталкиваемся с ситуациями, когда нужна юридическая подкованность в том или ином вопросе. Как дать деньги в долг соседу, как добиться ремонта от управляющей компании, пожаловаться на некачественную услугу, защитить свои права на работе или в интернете…

Кажется, что для всего этого нужен личный юрист. А что делать, если его нет?

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Майя Шутова, практикующий юрист с многолетним опытом, рассказывает о том, как действовать грамотно, просто и эффективно, не тратя годы на доскональное изучение многочисленных законов.