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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.05.20 19:30

Мазутная котельная в Териберке снова требует внимания областного Минэнерго

Построенная на месте сгоревшей в 2009 году, она частично выработала свой ресурс. А один из котлов нуждается в срочной замене. Цена вопроса 9 миллионов рублей.

Один из котлов, установленный 11 лет назад на станции в Лодейном, это название более новой части села Териберка, работает на последнем издыхании. Причина – ошибки, допущенные при проектировании. Мощность котла слишком большая, а, работая только на 30% от мощности, он постоянно выходит из строя.

Сергей Чумак, главный инженер АО «МЭС»: «Неоднократно мы обращались в муниципалитет с обращением, что нам надо поменять старый котел на котел меньшей мощности».

Отоплением в Лодейном в разные годы занимались и частники, и поселковые власти, а с недавних пор это стало головной болью администрации Кольского района. Памятуя о страшном пожаре на котельной весной 2009 года, никто не хочет повторять ошибки предшественников, вводить режим ЧС и спасать людей, рискующих замерзнуть в собственных квартирах.

Сергей Сергун, заместитель главы администрации Кольского района: «С Минэнерго этот вопрос сейчас решаем. Недавно поднимали вопрос о замене котла в рамках подготовки к отопсезону, а это 9 млн рублей надо. Мы надеемся, что совместно с компанией «Мурманэнергосбыт» мы сможем решить этот вопрос в этом году».

Деньги нужны были ещё вчера. Лето, когда можно производить ремонты, на севере короткое. И если решение о финансировании работ не будет принято в ближайшие недели, то в следующий отопительный сезон ресурсники рискуют войти на честном слове и на одном котле.

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