Мчится тройка удалая – изо льда по Мурманску

25 декабря скульпторы из Санкт-Петербурга завершат создание в Мурманске ледяных фигур. В этом году произведения искусства посвящены теме народных гуляний. Жителей и гостей города-героя ждут лебеди, тройки с санями, матрёшки и скоморохи. На одной из площадок, где трудятся специалисты, побывала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Профессиональный скульптор Денис Новицкий сейчас трудится над созданием тройки лошадей. Фигура уже почти готова, осталось только нанести скакунам узор на боках, да немного поработать над формой. Среди материалов, которые мастер когда-либо использовал, лёд самый податливый. Из замёрзшей воды можно за короткое время сделать произведение искусства любого размера и почти любой сложности. А район Семёновского озера, где, первыми в городе появится скульптуры, напоминает Денису родной Магадан. Впрочем, его очень удивила одна особенность Мурманска.

- Интересно было увидеть людей, которые здесь на лыжах бегают, - рассказывает Денис Новицкий, скульптор из Санкт-Петербурга. – Мне у вас нравится, очень хочу посмотреть все ваши памятники.

Специалисты делали скульптуры во многих городах России: Перми, Кургане, Екатеринбурге, Ноябрьске, но такого большого заказа, как в столице Заполярья, ещё у них не было. К слову, это те же самые подрядчики, которые создавали фигуры в прошлом году. Как и тогда в городе не нашлось художественного льда, так что 500 тонн холодного и прозрачного материала пришлось везти из Мончегорска.

- На площади Кольском проспекте будет горка в два раза больше, чем в прошлом году, - рассказывает Евгений Куликов, технический директор компании «Русский лёд» (г.Санкт-Петербург). – Будет больше скатов у горки около «Арктики». Не было горки на улице Воровского, в этом году она появится. Стараемся делать лучше, чем в прошлом году, надеемся,что у нас всё получится.

Маленьких жителей города-героя ждёт большой сюрприз – огромные горки. Ради прочности и красоты их делают по каркасному принципу. Сначала монтируют деревянную конструкцию, а потом облицовывают основу ледяными плитами. Благодаря этой технологии, на создание объекта уходит меньше времени, освободившееся время специалисты используют на художественное оформление. Как и в прошлом году, скульптуры будут не просто радовать посетителей скверов, а ещё и переливаться разными цветами. Совсем скоро рабочие приступят к монтажу подсветки.

- В этом году тематика ледовых фигур выбрана «Народное гуляние», - отмечает Наталья Павлюк, заместитель директора МАУК «Мурманские городские парки и скверы. – В городе появятся ледовые фигуры скоморохов, дымковских игрушек, ряженных. Вы сейчас можете наблюдать один из объектов, на которых располагаются ледовые фигуры, - это Семёновское озеро, в районе лодочной станции.

Ледовые диковинки скульптуры установят на площадке возле дома № 101 по проспекту Кольскому и на площади Пять Углов в центре города. Специалисты завершат работы 25 декабря, а простоять произведения искусства должны до середины марта, но это зависит во многом от погоды и горожан. На каждом объекте будет нести дежурство охрана, а в случае поломки за дело возьмутся реставраторы.