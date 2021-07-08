МЧС Мурманской области напоминает, что купание в водоёмах региона категорически запрещено

По санитарным нормам водные объекты Заполярья для плавания не предназначены. Как правило, в верхних слоях воды температура достигает максимум 10 градусов выше нуля, а безопасное купание возможно при температуре от +18.

Из-за неосторожности и пренебрежения запретом каждый год летом происходят трагедии на воде. По статистике, в этом году на заполярных водоёмах уже погибли 8 человек, 4-х удалось спасти.

Сейчас в нашем регионе проводится «Месячник безопасности по предупреждению несчастных случаев с людьми на водных объектах». Инспекторы ГИМС организуют рейды в местах массового отдыха северян. За несоблюдение установленных требований нарушителю грозит штраф до 500 рублей, для должностных лиц он составит до 3 тысяч.