МЧС предупреждает – выходить на тонкий лёд опасно

МЧС предупреждает: выходить на лёд крайне опасно. Велика вероятность провалиться! Солнце и туман делают его пористым и рыхлым. Избежать ЧП можно, если соблюдать правила и меры безопасности.

Ежегодно тонкий лёд становится причиной гибели людей, в том числе, детей, которые гуляют вблизи замерзших водоёмов без родителей. Рискуют и любители зимней рыбалки. Нередко причиной трагедии становится алкогольное опьянение горе-рыбаков и туристов. Следует помнить, что нельзя выходить на лёд в тёмное время суток и при плохой видимости. При переходе через реку нужно пользоваться оборудованными ледовыми переправами. Пересекая водоём, - придерживаться проторенных троп или проложенной лыжни. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги.

Лучше всего в это время полностью воздержаться от выхода на водные объекты. Если вы стали очевидцем чрезвычайного происшествия или это случилось с вами, и вам доступны средства связи, необходимо как можно скорее позвать на помощь и обратиться к спасателям по телефону «112».

«В преддверии начала весеннего периода Госинспекиция по маломерным судам настоятельно рекомендует гражданам в целях предупреждения травматизма, несчастных случаев и гибели людей на водных объектах, соблюдать правила безопасного поведения на водных объектах в период таяния льда», - предупреждает Юрий Любимов, старший государственный инспектор руководитель группы патрульной службы № 1 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области.