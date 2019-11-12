МЧС предупреждает, лёд на водоёмах региона ещё слабый и коварный

В последние дни в Мурманской области установилась по-настоящему морозная погода и любители подледного лова устремились на водоёмы региона. Главное управление МЧС России по Мурманской области напоминает любителям зимней рыбалки правила безопасности.

На сегодняшний день толщина ледового покрова составляет 20 сантиметров, но она не может гарантировать его прочность. В регионе уже утонули уже несколько человек. По каждому происшествию представителями Следственного комитета Российской Федерации Мурманской области проводятся проверки, в ходе которых устанавливаются объективные обстоятельства и причины несчастных случаев. Важно помнить, что несчастье легче предупредить, чем принимать героические меры для его устранения, поэтому соблюдение правил безопасности поможет избежать трагедий связанных с передвижением по льду.

«Любителям отдыха на водоёмах мы предлагаем специальные приспособления, которое называется «самоспасатель», - рассказывает Сергей Кочетков, старший государственный инспектор группы патрульной службы ФКУ ГИМС МЧС России по Мурманской области. - Такими зацепами легче выбраться из полыньи, чем голыми руками пытаться выбраться. Они продаются практически во всех рыболовных магазинах».