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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.04.22 19:30

МЧС предупреждает об усилении ветра и просит северян воздержаться от выхода в море на маломерных судах

Спасатели напоминают, что перед рыбалкой обязательно нужно уточнять прогноз погоды, поддерживать радиообмен с другими судами, а также соблюдать правила эксплуатации плавательных средств.

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Последние комментарии

катерина
29.04.22 11:47
банки на тарном делают не из стали , а из жести Сталь и жесть это разный материал!!!
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Д.О. Вернер
22.04.22 14:27
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Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
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