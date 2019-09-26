МЧС России приняла участие в международных учениях «Баренц Рескью - 2019» в Швеции

37 человек и 7 единиц спасательной техники наравне с иностранными коллегами учились ликвидировать последствия паводков в городе Кируна.

По легенде учений, на территории северных провинций Швеции начался затяжной период катастрофических паводков. В результате свои средства аварийно-спасательные силы королевства исчерпали, помощи попросили у соседних стран. На первом этапе «Баренц Рескью» спасатели учились оповещать население об угрозе возникновения ЧС, а также направлять запросы помощи соседним государствам. На втором - отрабатывали поисково-спасательные операции, в том числе навыки ликвидации последствий ДТП. При этом спасатели применяли современные способы деблокирования пострадавших.

Александр Бондар, руководитель российской группировки на учениях «Баренц-Рескью 2019»: «Мы отмечаем три вопроса, которые для нас очень важны. Это тренировка пересечения границы. Это тренировка «аларм мейкс» по взаимному оповещению. И третье - формирование единых стандартов на спасательные операции, применение техники, информационного обмена, радиопереговоров».