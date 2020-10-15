МЧС России разработало уникальное мобильное приложение – личный помощник при чрезвычайной ситуации

Бесплатный сервис МЧС разработан как личный помощник пользователя. Приложение поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях при чрезвычайной ситуации.

Пользователь может вызвать службу спасения или определить геолокацию. Текстовая версия приложения включает в себя 6 рубрик с полезной информацией и интерактивы.

В перспективе в мобильной программе появится новостная лента, онлайн-информирование о неблагоприятных погодных условиях и функция регистрации туристских групп.

Сергей Тряпицын, заместитель директора ФГБУ «Информационно-аналитический центр МЧС России»: «Приложение уже доступно для скачивания. Оно доступно в онлайн-магазинах «Google Play» и «App Store». Приложение стабильно работает на операционных системах «iOS» и «Android». С ним уже можно полноценно работать и пользоваться».