«Меч Фьорда» - в Североморском ЦДМ завершилось открытое первенство по спортивному мечу и раннему средневековому фехтованию

Хочешь помахать мечом, но не знаешь куда пойти? Тогда тебе в североморский центр молодёжи, где проходят турниры по спортивному мечу и фехтованию. И всё это проходит в антураже раннего средневековья. Например, Кирилл Князев, реконструктор из Мурманска, в течение года овладел техникой боя настолько, что победил в номинации щит-меч.

Кирилл Князев, участник клуба военно-исторической реконструкции «Мидгард» г. Мурманск: «Я был удивлён, что вообще занял какое-то место. У меня не так много опыта в работе, были достойные соперники с многолетним стажем».

Участник клуба «Мидгард» Кирилл интересуется историей. А такие соревнования приносят ему и эстетическое удовольствие. Здесь есть возможность показать и сделанный вручную, по находкам из скандинавских могильников костюм жителя севера.

Сами шьют себе аутентичную одежду для выступлений и участницы студии народного европейского танца «Пустошь».

Анастасия Шувалова, участница коллектива студии народного европейского танца «Пустошь», г. Мурманск: «Мы разбираем танцы, мы смотрим источники, пытаемся как-то разобраться во всём. Исполняем эти танцы».

Но вернемся к турниру. Как оказалось, судить бои на спортивных мечах непростая задача.

Максим Пехтерев, руководитель народного самодеятельного коллектива клуба исторической реконструкции «Фьорд»: «Во время боя надо замечать нарушения приёмов, адекватность бойцов, куда попадают, попали не попали».

На площадке выступили 30 бойцов из Мурманска, Североморска и других городов области. Турнир организован при поддержке Межрегиональной федерации спортивного меча, клубов исторической реконструкции региона.