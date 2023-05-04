Меч Победы займёт почётное место в обновлённом зале городского историко-краеведческого музея Полярного

15 лет прошло с тех пор, как Указом Президента РФ Полярному присвоено звание «Город воинской славы». В прошлом году жителям был вручён особенный подарок – меч Победы, который займёт вскоре центральное место в обновлённом зале музея, посвящённому роли Полярного в годы Великой Отечественной войны.

15 лет прошло с тех пор, как Указом Президента РФ Полярному присвоено звание «Город воинской славы». В прошлом году жителям был вручён особенный подарок – меч Победы, который займёт вскоре центральное место в обновлённом зале музея, посвящённому роли Полярного в годы Великой Отечественной войны.

В 2007 году городам, жители которых проявили особый героизм при защите Родины от немецко-фашистских захватчиков, стали присваивать звания «Город воинской славы». Споров вокруг Полярного, который был столицей Северного флота в период Великой Отечественной войны, было немало. Не вызывал дискуссий, пожалуй, только главный факт – сюда не ступила нога врага.

Константин Добровольский, председатель организации «Координационный Совет поисковых отрядов Мурманской области «Долг», г. Полярный: «Черноморская столица флота взята, Балтийский флот – немцами взят. А Полярный – столица Северного флота – не был взят. И это о многом говорит!».

Указом Президента РФ №555 от 5 мая 2008 года, не без поддержки почётных жителей, общественников, военнослужащих и администрации муниципалитета Полярному было присвоено почётное звание «Город воинской славы». Сегодня о войне здесь напоминает комплекс «Морская душа» и площадь Победы, мемориалы и кладбище в Губе Кислой, музей военной техники под открытым небом, и, конечно, экспозиционный зал в историко-краеведческом музее Полярного.

К юбилею города воинской славы удалось отремонтировать и упорядочить музейную комнату: она стала более интерактивной, с точными цветовыми акцентами и множеством уникальных экспонатов.

Олег Вербин, главный хранитель городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Большой зал, посвящённый Великой Отечественной войне, занимает центровое место, потому что Полярный повлиял на ход истории России именно в эти годы. Поэтому этот зал и должен быть самым главным».

Центральное место в выставке планируют отвести уникальному подарку городу воинской славы – клинку из златоустовской стали, инкрустированному драгоценными камнями. Именной Меч Победы был дарован Полярному в прошлом году в Москве.