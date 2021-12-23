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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.12.21 19:30

Мечты должны сбываться, если даже все вокруг твердят, что это невозможно! Артём Ермоленко надеется на отзывчивых земляков

Но всё равно, нужно двигаться в своей цели. Также подумал мурманский инвалид Артём Ермоленко, который, несмотря на трудности получил права на вождение автомобиля.

С детства Артём Ермоленко мечтал об автомобиле, но раньше это казалось неосуществимым. Всё потому, что Артём инвалид и получить права на вождение транспорта в нашем регионе людям с ограниченными возможностями долгое время было негде. Но недавно в одной из мурманских автошкол появилась такая услуга. Ермоленко первый, кто ей воспользовался.

Артём Ермоленко, руководитель клуба молодых инвалидов «Валентина Плюс»: «Автошкола была ДОСААФ. Инструктором был Александр, который тоже был удивлён. Он сразу согласился обучать человека с инвалидностью. И для него это тоже был дополнительный опыт».

Обучался вождению Артём Ермоленко на специально оборудованном автомобиле. Как признается северянин, поначалу это было непросто.

Артём Ермоленко, руководитель клуба молодых инвалидов «Валентина Плюс»: «Были сложности, они не знали, какой иметь подход ко мне, как меня обучать, особенно, когда они меня увидели, какой я есть. Но, несмотря на это, нашёлся общий подход».

Но такие уроки обошлись ученику в копеечку. Для медкомиссии потребовались дополнительные обследования, а само обучение заняло полгода. Теперь остаётся только купить автомобиль. И помочь в этом он просит мурманчан.

Артём Ермоленко, руководитель клуба молодых инвалидов «Валентина Плюс»: «Заработок у меня не такой большой, как хотелось бы. В кредит тоже не хотелось бы брать, это дополнительное бремя для меня. Пока у меня нет возможности приобрести автомобиль, буду благодарен, если неравнодушные люди, у которых появится возможность помочь мне приобрести автомобиль и осуществить мою детскую мечту. И хотелось бы это как можно раньше. Чтобы не потерять опыт, который я получил во время курсов вождения».

По словам Артёма, специальное оборудование, которое придётся устанавливать потом в автомобиль, он  в силах приобрести сам. А в остальном будет надеется на добрых людей и новогоднее чудо.

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