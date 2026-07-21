Мечты не имеют границ, главное, надо верить в их осуществление

В этом убедились пациенты Мурманской областной детской больницы. Их рисунки украсили борт космического корабля «Союз», а ребята своими глазами увидели его запуск.

Весной съёмочная группа «Арктик-ТВ» встретилась с космонавтом Денисом Матвеевым, которого пригласили пообщаться с юными пациентами в рамках арт-проекта «Ракета Мечты». И не так давно некоторые из ребят отправили свои самые заветные желания в космос с Байконура. В этом их сопровождал врач-онколог Ярослав Олейник. Для него самым важным и запоминающимся моментом стали эмоции детей.

Ярослав Олейник, врач-онколог Мурманской областной детской клинической больницы: «Когда мы наблюдали вывоз ракеты из цеха, очень близко ребята видели свои рисунки. Это непередаваемый спектр эмоций был, такая огромная радость и гордость, что твой рисунок, твоя мечта, именно твоя, запускается в космос. Пусть даже эта ступень отвалится и до МКС она не дойдёт, но всё равно это непередаваемое чувство».

Для гостей провели экскурсию по космодрому и познакомили с экипажем. Максим Дудоров – один из участников приключения. Для молодого человека это путешествие стало одним из самых впечатляющих.

Максим Дудоров, пациент: «Сначала я испугался, потому что не знал, чего ожидать. Потом понял, что всё нормально, потому что с нами был гид и он рассказывал, как и что должно происходить».

Из этой поездки можно сделать вывод, что человеку нужен человек. Ведь если нет того, кто готов хотя бы на шаг приблизить другого к исполнению мечты, они могут никогда не осуществиться. Теперь и юные северяне, вдохновившиеся поездкой, смогут ободрять тех, кто так же сильно чего-то желает.