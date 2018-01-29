Мечты о будущем мурманчане кидают в урны!

В урны для голосования. 83 предложения подали мурманчане по благоустройству города-героя. Своим мнением о том, что можно изменить в существующих зонах отдыха, горожане могут поделиться в нескольких библиотеках и кинотеатрах, где установлены специальные урны для сбора анкет.

Первые итоги таких опросов уже подвили, на что обращают внимание участники проекта подвели журналисты «Арктик-ТВ».