«Мечты сбываются»: в Мурманске наградили лауреатов конкурса рисунков «Я люблю мой город»

Скоро рисунок юной художницы-победителя украсит центр столицы Заполярья.

Торжественную церемонию награждения авторов живописных работ провели в Детской театральной школе. Участниками творческого состязания стали учащиеся гимназий, лицеев, общеобразовательных школ, а также воспитанники детских садов.

Команда жюри традиционного конкурса лучшим признала рисунок 6-летней Софии Секретаренко под названием «Мечты сбываются».

София Секретаренко, победительница конкурса «Я люблю мой город»: «Я себя нарисовала, свой город - самый лучший, всякие кустики, северное сияние и свою собачку».

- А как собачку зовут?

– Сэм.

– Думала, что победишь?

– Нет, просто рисовала.

- А рада, что выиграла?

- Да, очень!

Теперь трогательная работа юной художницы украсит фасад Делового центра «Меридиан». Наград в этот вечер также удостоены студенты и аспиранты мурманских вузов, которые добились успехов в учёбе и принимали активное участие в общественной жизни города. Им вручили стипендии главы города Мурманска.

Иван Лебедев, врип главы муниципального образования город Мурманск: «В преддверии прекраснейшего Дня города-героя Мурманска собрались самые талантливые мурманчане, которым я хочу выразить огромную благодарность за труд и любовь к своему делу. Желаю творческих успехов, продолжайте делать наш город краше и лучше!».

В преддверии Дня города также чествовали мурманчан, которые внесли личный вклад в развитие культуры и искусства.