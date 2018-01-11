Медалепад на льду Чемпионата Европы

5 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали завоевала сборная России на Чемпионате Европы по конькобежному спорту, который проходил Подмосковье с 5 по 7 января. Среди медалистов и двое мурманчан: Ангелина Голикова и Павел Кулижников. По итогам состязаний Россия заняла второе место среди европейских стран.

В состязаниях приняли участие 16 стран, которые на протяжении трёх дней соревновались в различных дисциплинах. В первом же зачёте мурманчанка Ангелина Голикова открыла счёт российской команды, завоевав серебряную медаль в заезде на 500 метров. Она преодолела дистанцию, уступив австрийской спортсменке всего пол секунды. На «пятисотке» среди мужчин хороший результат показал и Павел Кулижников. Наш земляк завоевал призовое третье место. Отличный результат у нашей команды и в олимпийской дисциплине «командный спринт». В этом заезде наши соотечественники завоевали «золото». По итогу трёхдневного чемпионата команда России вышла на второе место среди европейских спортсменов, уступив Голландии с незначительным отрывом.

- Наши ребята проявили себя бойцами, - комментирует итоги соревнований Игорь Кириенко, тренер сборной Мурманской области по конькобежному спорту. - Любой спортсмен, вошедший в число победителей и призёров чемпионата, войдёт в историю конькобежного спорта.