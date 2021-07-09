Медали «За любовь и верность» вручили 17 супружеским парам

Памятные медали «За любовь и верность» получили 17 супружеских пар из Мурманской области. Все они прожили в ладу друг с другом не один десяток лет.

Самые крепкие и образцовые семьи Заполярья отмечены общественной наградой – медалью «За любовь и верность». 17 супружеских из 10 муниципалитетов долгие годы прожили вместе и смогли сберечь союз. Именно они достойный пример того, как надо уважать и любить друг друга.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У меня родители отметили золотую свадьбу. А с моей супругой мы тоже уже более 20 лет вместе в браке, растим замечательных детей».

Около полувека вместе рука об руку чета Кудрачинских из Североморска. Они, как и другие пары, принимали поздравления губернатора в онлайн-формате.

Василий Кудрачинский, житель г. Североморска: «Мы, как могли, крепили традиции, глядя на родителей из поколения в поколение, мы крепили семью и какой-то вклад в общество мы внесли».

За последние годы в Мурманской области более 500 семей получили такие почётные награды. Среди которых более 200 – «золотые», прожившие в браке более 50 лет.