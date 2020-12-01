Медалью Министерства обороны «За трудовую доблесть» награждена инженер-конструктор судоремонтного завода «Нерпа» Яна Смирнова

С «Нерпой» Яна Смирнова связана крепким морским узлом. Она пришла на предприятие сразу после окончания Ленинградского кораблестроительного института, ещё молодым специалистом. Инженер приняла участие в ремонте, переоборудовании и модернизации 25 атомных подводных лодок, решая сложные вопросы по обеспечению технической готовности кораблей. Награда за многие годы работы нашла её только сейчас, это медаль «За трудовую доблесть».

Яна Смирнова, ведущий инженер-конструктор судоремонтного завода «Нерпа», г. Снежногорск: «Я думаю, что это награда не моя личная, а всего завода, всего коллектива, кто приложил невероятные усилия по восстановлению технической готовности заказа №834. Мы фактически вернулись к своим возможностям и технологическим, и организационным, которые функционально заложены для нашего предприятия».

Яна Смирнова – единственная женщина, которая провела 52 дня в автономном плавании под водой во время комплексных морских испытаний атомной подводной лодки «Вепрь». Страха, признаётся инженер, не было, а на судно её привела исключительно профессиональная составляющая.

Яна Смирнова, ведущий инженер-конструктор судоремонтного завода «Нерпа», г. Снежногорск: «Нужно то, что ты делаешь, проверять на практике. Как ты можешь доказать, что всё сделал правильно?».

Как руководитель проектов, специалист участвовала в самой опасной операции по утилизации аварийного «Курска» - демонтаже деформированных ракетных шахт. Главными в своей профессиональной карьере Яна Смирнова считает три корабля: АПРК «Курск», большой морской транспорт «Яуза» и АПЛ «Вепрь».

Яна Смирнова, ведущий инженер-конструктор судоремонтного завода «Нерпа» , г. Снежногорск: «Любой заказ становится родным, потому что каждому кораблю ты отдаёшь свою душу, он становится твоим детищем».

Много сил от инженера-конструктора потребовала и модернизация старого сухогруза «Яуза», который сегодня представляет собой современное судно с новейшими системами связи, навигации и спецоборудованием. Яна Смирнова сегодня кандидат технических наук, заместитель начальника инженерного центра, которая возглавляет одно из важных направлений работы инженерного центра завода.