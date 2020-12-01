Северяне смогут пригласить Деда Мороза в гости через портал «Наш Север»На подъезде к аэропорту Мурманска будет запрещена стоянка и остановка транспортных средств
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.12.20 19:30

Медалью Министерства обороны «За трудовую доблесть» награждена инженер-конструктор судоремонтного завода «Нерпа» Яна Смирнова

С «Нерпой» Яна Смирнова связана крепким морским узлом. Она пришла на предприятие сразу после окончания Ленинградского кораблестроительного института, ещё молодым специалистом. Инженер приняла участие в ремонте, переоборудовании и модернизации 25 атомных подводных лодок, решая сложные вопросы по обеспечению технической готовности кораблей. Награда за многие годы работы нашла её только сейчас, это медаль «За трудовую доблесть».

Яна Смирнова, ведущий инженер-конструктор судоремонтного завода «Нерпа», г. Снежногорск: «Я думаю, что это награда не моя личная, а всего завода, всего коллектива, кто приложил невероятные усилия по восстановлению технической готовности заказа №834. Мы фактически вернулись к своим возможностям и технологическим, и организационным, которые функционально заложены для нашего предприятия».

Яна Смирнова – единственная женщина, которая провела 52 дня в автономном плавании под водой во время комплексных морских испытаний атомной подводной лодки «Вепрь». Страха, признаётся инженер, не было, а на судно её привела исключительно профессиональная составляющая.

Яна Смирнова, ведущий инженер-конструктор судоремонтного завода «Нерпа», г. Снежногорск: «Нужно то, что ты делаешь, проверять на практике. Как ты можешь доказать, что всё сделал правильно?».

Как руководитель проектов, специалист участвовала в самой опасной операции по утилизации аварийного «Курска» - демонтаже деформированных ракетных шахт. Главными в своей профессиональной карьере Яна Смирнова считает три корабля: АПРК «Курск», большой морской транспорт «Яуза» и АПЛ «Вепрь».

Яна Смирнова, ведущий инженер-конструктор судоремонтного завода «Нерпа» , г. Снежногорск: «Любой заказ становится родным, потому что каждому кораблю ты отдаёшь свою душу, он становится твоим детищем».

Много сил от инженера-конструктора потребовала и модернизация старого сухогруза «Яуза», который сегодня представляет собой современное судно с новейшими системами связи, навигации и спецоборудованием. Яна Смирнова сегодня кандидат технических наук, заместитель начальника инженерного центра, которая возглавляет одно из важных направлений работы инженерного центра завода.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Игорь Алексеевич
01.12.20 07:35
Коррупция чистой воды! Работники предприятий, работающих на территории аэропорта, будут вынуждены оплачивать стоянку на привокзальной площади по коммерческим расценкам, установленным ООО "Новапорт тре
Комментарий к новости:На подъезде к аэропорту Мурманска будет запрещена стоянка и остановка транспортных средств
сергей
30.11.20 19:09
"Изменения в организации дорожного движения необходимы для снижения риска возникновения ДТП и повышения безопасности дорожного движения " А может хотят загнать ВСЕХ на ПЛАТНУЮ стоянку!!!! Просто сдел
Комментарий к новости:На подъезде к аэропорту Мурманска будет запрещена стоянка и остановка транспортных средств
Павел
29.11.20 16:36
Выложите карту ,пометьте где будет перекрыта дорога и всем станет понятно. Многие номерацию домов не знают , поэтому трудно понять где именно ограничение.
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Адмирала флота Лобова вводятся ограничения движения автотранспорта
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Живые символы планеты». Научно-популярная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Повышение зарплаты в 2021 году обещает только каждая пятая компания-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 12 копеек, евро – почти на 11 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС в ноябре выработала тремя энергоблоками более 860 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 1 декабря-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» совершил первую перевалку СПГ в Мурманской области-PRO Законы (18+)«Правительственный час» региональные парламентарии посвятили ситуации, сложившейся в Мурманской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика