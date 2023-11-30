Медцентр «Моя Медицина», оказав услуги северянам без лицензии, пытается теперь её получить
Напомним, медцентр «Моя Медицина» попал в поле зрения нашей телекомпании после того, как к нам обратился клиент этой компании. Мужчина сообщил, что делал в частной медорганизации УЗИ. Но результаты исследований у него в последующем не приняли на работе.
Выяснилось, что центр не имеет лицензии на этот вид исследований. В медицинском учреждении такой факт признали, но назвали это ошибкой неопытного администратора. В чём мы сомневаемся, так как нам известно и о других клиентах центра, прошедших процедуру УЗИ.
Более того, эта услуга указана в рекламе и на сайте организации.
Мы предполагаем, что компания сознательно записывала клиентов на исследование без лицензии, тем самым обманывая пациентов. Как нам стало известно, медцентр всё же планирует получить необходимые на проведение УЗИ в своих стенах документы. Однако, возможно ли это сделать после того, как медорганизация нарушала закон, работая без разрешения?
С этим вопросом мы обратились в областной Мининформ. Однако вновь не смогли получить необходимый комментарий.
По словам пресс-службы ведомства, все специалисты, компетентные в этом вопросе, находятся в отъезде и недоступны для беседы. Но мы всё же не оставляем надежды разобраться в этом вопросе, надеемся получить от ведомства внятное пояснение.