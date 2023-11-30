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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.11.23 19:30

Медцентр «Моя Медицина», оказав услуги северянам без лицензии, пытается теперь её получить

История с медцентром «Моя Медицина» продолжает развиваться. Как нам стало известно, частная медорганизация всё же решила получить лицензию на УЗИ. Вот только насколько реально это сделать, если до этого оказывал услуги без разрешения?

Напомним, медцентр «Моя Медицина» попал в поле зрения нашей телекомпании после того, как к нам обратился клиент этой компании. Мужчина сообщил, что делал в частной медорганизации УЗИ. Но результаты исследований у него в последующем не приняли на работе.

Выяснилось, что центр не имеет лицензии на этот вид исследований. В медицинском учреждении такой факт признали, но назвали это ошибкой неопытного администратора. В чём мы сомневаемся, так как нам известно и о других клиентах центра, прошедших процедуру УЗИ.

Более того, эта услуга указана в рекламе и на сайте организации.

Мы предполагаем, что компания сознательно записывала клиентов на исследование без лицензии, тем самым обманывая пациентов. Как нам стало известно, медцентр всё же планирует получить необходимые на проведение УЗИ в своих стенах документы. Однако, возможно ли это сделать после того, как медорганизация нарушала закон, работая без разрешения?

С этим вопросом мы обратились в областной Мининформ. Однако вновь не смогли получить необходимый комментарий.

По словам пресс-службы ведомства, все специалисты, компетентные в этом вопросе, находятся в отъезде и недоступны для беседы. Но мы всё же не оставляем надежды разобраться в этом вопросе, надеемся получить от ведомства внятное пояснение.

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