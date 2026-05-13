«МедиаМаяк» указывает правильный путь специалистам региональной медиасферы
Понедельник стал праздничным выходным днём, но не для ребят из медиаклубов «Движения Первых». Молодые люди из 10 городов Мурманской области стали участниками профессиональной смены «МедиаМаяк» в Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить». Это первая в регионе смена такого формата.
Татьяна Пучкова, пиар-менеджер Арктического информационного центра: «Мы постарались здесь собрать наших местных специалистов, которые могут поделиться своими знаниями и опытом, так сказать, с точки зрения специфики региона. Они наши будущие медиамаяки».
Проект проводят под эгидой Министерства информационной политики региона и «Движения Первых». Благодаря «МедиаМаяку» ребята посещают профессиональные площадки, например, теле- и радиокомпании, где знакомятся с профессионалами и видят, как теория работает на практике. Но большую часть занятий для молодёжи организуют в центре. Здесь ребята и живут, и учатся, и создают.
Юлия Стаценко, участница профессиональной смены «МедиаМаяк» из города Полярный: «Когда я приехала, то ожидания у меня были огромные. Я смело могу сказать, что они оправдались».
В программе запланированы лекции с региональными и федеральными спикерами: журналистами, блогерами, пиарщиками. Ребят ждёт много мастер-классов. Один из таких с подростками провёл актёр сериала «Ландыши», выпускник Щукинского училища и ГИТИСа, артист театра «ЛЕНКОМ» Денис Степанов. Он показал ребятам, как чувствовать и ощущать себя цельным, следить за мыслями и прислушиваться к тому, что говорит тело.
Денис Степанов, актёр театра и кино: «Здесь хорошо, что ребята знают, это надо послушать, это интересно, это мы попробуем сделать».
Денис Степанов провел для ребят тренинг по актёрскому мастерству и импровизации, показал базовые упражнения на речь, а также научил их работать с блоками и зажимами. В будущем ребятам это пригодится, ведь по итогу смены каждая команда покажет, чему научилась с помощью контента: это будет пост с фотографиями и видеоролик. Молодые люди уже начали создавать идеи для проекта «Это мой Север, мне есть, что сказать».
Анастасия Синельцева, участница профессиональной смены «МедиаМаяк» из города Кола: «У нас тема «Белые ночи в Мурманской области». Мы распределяем роли в нашей команде».
Юлия Гапонова, эксперт и модератор профессиональной смены «МедиаМаяк»: «Оказалось, что ребята собрались хваткие».
Главная цель смены «МедиаМаяк» – научить ребят создавать контент для самовыражения и продвижения своих идей. Вести личный блог сегодня проще, многие профессионалы делают это: педагоги, инженеры, физики, историки, строители, флористы. Любой человек может поделиться знаниями, взглядами и особенностями места, где он живёт, чтобы сблизить людей в эпоху, когда так важно единство.