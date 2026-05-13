Исполнилось 6 лет преференциальному режиму ТОР «Столица Арктики»
«МедиаМаяк» указывает правильный путь специалистам региональной медиасферы

В регионе заработала первая профессиональная смена «МедиаМаяк», объединившая на одной площадке 60 юных северян и профессионалов медиасферы.

Понедельник стал праздничным выходным днём, но не для ребят из медиаклубов «Движения Первых». Молодые люди из 10 городов Мурманской области стали участниками профессиональной смены «МедиаМаяк» в Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить». Это первая в регионе смена такого формата.

Татьяна Пучкова, пиар-менеджер Арктического информационного центра: «Мы постарались здесь собрать наших местных специалистов, которые могут поделиться своими знаниями и опытом, так сказать, с точки зрения специфики региона. Они наши будущие медиамаяки».

Проект проводят под эгидой Министерства информационной политики региона и «Движения Первых». Благодаря «МедиаМаяку» ребята посещают профессиональные площадки, например, теле- и радиокомпании, где знакомятся с профессионалами и видят, как теория работает на практике. Но большую часть занятий для молодёжи организуют в центре. Здесь ребята и живут, и учатся, и создают.

Юлия Стаценко, участница профессиональной смены «МедиаМаяк» из города Полярный: «Когда я приехала, то ожидания у меня были огромные. Я смело могу сказать, что они оправдались».

В программе запланированы лекции с региональными и федеральными спикерами: журналистами, блогерами, пиарщиками. Ребят ждёт много мастер-классов. Один из таких с подростками провёл актёр сериала «Ландыши», выпускник Щукинского училища и ГИТИСа, артист театра «ЛЕНКОМ» Денис Степанов. Он показал ребятам, как чувствовать и ощущать себя цельным, следить за мыслями и прислушиваться к тому, что говорит тело.

Денис Степанов, актёр театра и кино: «Здесь хорошо, что ребята знают, это надо послушать, это интересно, это мы попробуем сделать».

Денис Степанов провел для ребят тренинг по актёрскому мастерству и импровизации, показал базовые упражнения на речь, а также научил их работать с блоками и зажимами. В будущем ребятам это пригодится, ведь по итогу смены каждая команда покажет, чему научилась с помощью контента: это будет пост с фотографиями и видеоролик. Молодые люди уже начали создавать идеи для проекта «Это мой Север, мне есть, что сказать».

Анастасия Синельцева, участница профессиональной смены «МедиаМаяк» из города Кола: «У нас тема «Белые ночи в Мурманской области». Мы распределяем роли в нашей команде».

Юлия Гапонова, эксперт и модератор профессиональной смены «МедиаМаяк»: «Оказалось, что ребята собрались хваткие».

Главная цель смены «МедиаМаяк» – научить ребят создавать контент для самовыражения и продвижения своих идей. Вести личный блог сегодня проще, многие профессионалы делают это: педагоги, инженеры, физики, историки, строители, флористы. Любой человек может поделиться знаниями, взглядами и особенностями места, где он живёт, чтобы сблизить людей в эпоху, когда так важно единство.

Последние комментарии

An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
