Медицина для жителей глубинки, займы и гранты для бизнеса, соцподдержка семей и мониторинг цен в магазинах – важные вопросы оперативного совещания

Граждан Мурманской области необходимо тщательней информировать о новых медицинских возможностях, сообщил Андрей Чибис во время оперативного совещания. Также на традиционной планёрке в правительстве обсудили меры поддержки бизнеса в Мурманской области и озвучили результаты мониторинга цен в регионе.

На выходных Андрей Чибис работал в Печенгском округе. Там он встречался с жителями, обсуждал насущные проблемы муниципалитетов. Выяснилось, что люди не знают о том, что из Печенгской ЦРБ в Мурманск регулярно ходят медицинские шаттлы. Микроавтобусы, на которых нуждающиеся в лечении граждане могут попасть на приём к узким специалистам.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Надо это поправить, чтобы информация была доступна на сайте ЦРБ, на сайте Минздрава. Мы договаривались о том, что с первого февраля будет составлен график выезда специалистов в отдалённые пункты, где этих специалистов нет. Следите за тем, чтобы эти графики соответствовали реальности и выполнялись жёстко и строго».

От медицины - к бизнесу. Правительство Мурманской области запускает новые меры поддержки предпринимателей. Акцент - на льготных займах и компенсации процентных ставок и аренды. Например, до 22 марта Фонд развития малого и среднего предпринимательства региона запустит 3 новых вида займа. А правительство установит мораторий на увеличение арендной платы за пользование государственным имуществом или земельными участками, которые находятся в госсобственности до 1 января 2023 года.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Помимо заёмных средств предоставляем гранты. Помимо стартапа, сейчас мы рассчитываем, что востребован будет грант на приобретение франшизы. Он у нас идёт за счёт средств областного бюджета. В связи с тем, что сейчас такая необходимость возникла у наших предпринимателей, которые планируют расширять свой бизнес».

Также в Мурманской области продолжит работать программа социальной поддержки семей с детьми. Проблем с предоставлением выплат нет. Сегодня в регионе действует 24 вида такой помощи и размер сумм в выплатах постоянно увеличивается.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В этом году мы 7 миллиардов 100 миллионов направляем на социальную поддержку из областного бюджета. Это на 400 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. Количество социальных контрактов в 10 раз выше, чем в 2020 году».

Во время оперативного совещания также коснулись темы мониторинга цен на социально-значимые товары в магазинах области. Волноваться не о чем, сильного повышения стоимости продуктов пока не ждут. Более того, федеральные сетевики самостоятельно ограничили наценки на некоторые группы товаров в пределах 5%. Дефицита товаров нет. А отсутствие некоторой продукции, в том числе сахара, связано с кратковременным повышенным спросом. Однако сетевые организации уже планируют увеличить объёмы поставок таких товаров в 1,5 - 2 раза.