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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.02.24 19:30

«Медицина как призвание» - состоялся диалог с будущими врачами

В Штабе общественной поддержки Мурманской области прошла лекция-диалог о профессии медицинского работника, которую для студентов - медиков провела непосредственный специалист в данной отрасли – главный врач детской областной клинической больницы.

«Медицина как призвание» - название открытого диалога, который состоялся в Штабе общественной поддержки региона. Главный врач детской областной клинической больницы Дарья Пушкарёва рассказала об особенностях профессии медика.

Дарья Пушкарёва, главный врач детской областной клинической больницы: «Это очередная встреча для популяризации профессии медицинских работников и это не только врачи, но и фельдшера, акушеры, работники первичного звена здравоохранения. Таким образом мы пытаемся все вместе при поддержке региона, губернатора, при поддержке тех указов, которые сейчас существуют – федеральных, повысить, во-первых, престиж профессии. Таким образом ликвидировать дефицит кадров, который имеется, в том числе, в удаленных уголках нашей области».

Основная целевая аудитория: студенты - медики, те, кому непосредственно полезно встречаться со специалистами своей сферы, учиться у них, перенимать опыт.

Людмила Мишанина, директор Медико-биологического института Мурманского арктического университета: «Уже второй год наши студенты занимаются в Мурманской областной клинической больнице и изучают педиатрию. У нас с данной больницей заключён договор, как и с многими другими больницами Мурманска и Мурманской области».

В диалоге приняли участие и школьники из профильных классов школ города Мурманска.

Мария Самойленко, ученица химико-биологического класса школы №5 г. Мурманска: «Мне всегда было интересно больше знать о медицинской профессии. Медицина касается нас непосредственно, так как первый человек, которого мы видим при рождении, это доктор. И последний человек, которого мы видим, это тоже врач. Они сопровождают нас на протяжении всей жизни. Прививают нам различные качества. Когда смотришь на врачей, то понимаешь, что это люди аккуратные, люди целеустремлённые, сдержанные, преданные своей профессии».

Мария уже определилась каким врачом она хочет стать в будущем. 

Мария Самойленко, ученица химико-биологического класса, школа №5, г. Мурманск: «Я уже решила кем хочу быть, я хочу быть стоматологом. Мне с эстетической стороны нравятся улыбки людей и хочется их дарить».

Поговорили участники встречи и о марах поддержки медицинских работников, чтобы у ребят была мотивация остаться работать в Заполярье.

Комментарии

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