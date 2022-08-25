Медицинские маски для защиты от коронавируса рекомендовано носить!

В региональном Роспотребнадзоре снова рекомендуют носить медицинские маски для защиты от коронавируса, сообщает «Интерфакс».

В региональном Роспотребнадзоре снова рекомендуют носить медицинские маски для защиты от коронавируса, сообщает «Интерфакс».

Прежде всего рекомендация касается граждан преклонного возраста и хронических больных. Так же в ведомстве советуют возобновить масочный режим в учреждениях, сотрудники которых взаимодействуют с большим количеством населения. Это сферы торговли, общепита, фитнес-клубы, МФЦ. При этом уточняется, что обязательное ношение масок не вводится.

В региональном Роспотребнадзоре напомнили о необходимости гражданам ревакцинироваться от COVID-19. В сентябре прогнозируют рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией.