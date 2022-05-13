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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.05.22 19:30

Медицинские работники Мурманской области, которые переболели новой коронавирусной инфекцией (ковид-19), могут получить компенсацию на санаторно-курортное лечение

Отдыхали в Крыму, в санатории города Саки. Врач-эндоскопист Нина Гаврилова проходила реабилитацию вместе с мужем. Как и многие врачи она переболела коронавирусом ещё на пике его распространения – два года назад. Новость о возможности компенсировать затраты на лечение, конечно пришлась доктору по душе. 

Нина Гаврилова, врач-эндоскопист Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «Мы выбрали не дыхательную терапию, а именно общее укрепление, потому что проявилось больше усталости, такие вот симптомы. Пролечились мы две недели. Каждый день были разнообразные мероприятия - лечебные, физиотерапия, ванные различные, массажи, грязевое лечение. Конечно, эффект существенный, восстановилось здоровье, восстановились силы, стало намного легче».

По приезду врач предоставила все необходимые документы работодателю для компенсации расходов по оплате стоимости путевки.

Нина Гаврилова, врач-эндоскопист Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «Сложностей каких-то не было. В санатории всё это подготовили, а уже по возвращению предоставили документы. Никаких проблем не возникло, всё достаточно быстро, вернули стоимость путевок».

Вернуть можно до 50 тысяч рублей.

Всего же на компенсацию санаторно-курортного лечения для медработников Мурманской области направили более шести с половиной млн рублей. Подать документы можно и сейчас, компенсация распространяется на отдых в российских учреждениях. 

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