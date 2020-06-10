Медицинские учреждения Мурманска готовятся к приёму пациентов

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, регионы медленно, но верно возвращаются к привычному образу жизни. Возобновляют работу в привычном формате поликлиники и больницы.

Жёсткие ограничения по медицинскому обслуживанию в Мурманской области остаются только на территории Кировска и Апатитов. Переход к обычному режиму работы медучреждений будет плавным, с соблюдением всех противоэпидемических требований.

Например, в поликлиниках организуют кабинеты для приёма граждан с признаками ОРВИ, повышенной температурой. При госпитализации в стационары области и федеральные клиники введено новое правило. За три дня до госпитализации нужно пройти обследование на коронавирус.

Также на этой неделе возобновлена стоматологическая плановая помощь. В поликлиниках открываются дневные стационары и делают физиопроцедуры.

Заработал областной центр реабилитации. Важно отметить, что диспансеризация, профилактические осмотры, скрининговые исследования, иммунизация взрослого населения ещё не проводятся.