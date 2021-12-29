150 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 7 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+75), Североморске (+18) и Кольском районе (+14).

Медицинские учреждения Мурманской области будут работать в праздничные дни в формате дежурств. Подробный график можно найти на странице регионального Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в социальной сети «ВКонтакте».

Специалисты напоминают, что сделать прививку от COVID-19 в праздничные дни можно в пунктах медицинских учреждений в тот день, когда поликлиника, больница или медицинский центр работают. В торговых центрах прививочные пункты в некоторые дни будут закрыты.