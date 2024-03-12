Медицинские учреждения Заозерска успешно вошли в юрисдикцию мурманской «Пироговки»

Заозерская медсанчасть №3 официально перешла в юрисдикцию Мурманского многопрофильного центра им. Пирогова. Сейчас идут активные работы по внедрению учреждения в новую систему, а также модернизация медицинских услуг и условий обслуживания пациентов.

Уже несколько месяцев медсанчасть №3 ЗАТО город Заозерск находится в юрисдикции мурманской «Пироговки».

Заозерская медсанчасть №3 официально перешла в юрисдикцию Мурманского многопрофильного центра им. Пирогова. Сейчас идут активные работы по внедрению учреждения в новую систему, а также модернизация медицинских услуг и условий обслуживания пациентов.

Главная цель – удовлетворённость населения медицинской помощью.

Олег Минин, директор ММЦ им. Н.И. Пирогова ФМБА России: «Новые виды оказания медицинской помощи и улучшение и маршрутизации, и администрирования на этом этапе. Я надеюсь, что-то даст достаточно быстрые результаты по улучшению общественного здоровья в данном городе».

За несколько месяцев в поликлинике заозерской больницы был сделан современный ремонт. К слову, впервые за её последние 20 лет работы. Здесь полностью заменили электропроводку, обновили потолки, полы, двери, окна и сантехнику.

Алла Комышник, главная медсестра заозерской больницы: «Новые отремонтированные помещения, созданы комфортные условия труда. А для пациентов очень удобно, потому что они пришли на приём к врачу, к специалистам, сдали анализы, сделали необходимые обследования. Всё в одном здании, в одном помещении. Я считаю, что это очень хорошо и комфортно».

А накануне 8 Марта в здании поликлиники открыли женскую консультацию. Теперь получать медицинскую помощь мамочкам удобно в одном месте. Здесь создали комфортные условия как для врачей, так и для пациентов.

Аза Измайлова, врач акушер-гинеколог женской консультации Заозерской городской больницы: «У нас есть дневной стационар. КТГ мы делаем, это безопасный метод исследования для беременной, но и плода».

В ближайших планах по развитию медицинского учреждения – установить компьютерный томограф и привлечь специалистов, которые будут проводить рентгеновские исследования.