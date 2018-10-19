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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.10.18 19:30

Медицинским работникам вручили первые сертификаты по программе «Арктический доктор», «Губернский фельдшер» и гранты на ипотечное кредитование

Министр здравоохранения в торжественной обстановке поздравил всех врачей и фельдшеров, которые приехали на работу в Мурманскую область. Медицинским работникам вручили первые сертификаты по программе «Арктический доктор», «Губернский фельдшер» и гранты на ипотечное кредитование.

Программа «Арктический доктор» - это поэтапное предоставление финансовой поддержки высококвалифицированным медикам для привлечения таких кадров к нам в регион. Сейчас воспользоваться грантом решили 2 доктора. Первым стал врач-хирург высшей категории Антон Косенков. Ему всего 34 года, родом он из Петрозаводска, где и получил образование. Молодой специалист признаётся, что в жизни у него наступил такой момент, когда пора было что-то менять. Врач подал заявку, и её одобрили, теперь он работает в Североморске.

Антон Косенков, первый «Арктический доктор»: «Шаг такой обычно сложный для человека: всё бросить и переехать в другой регион, поэтому не все соглашаются даже по программе. Я изначально подавал резюме в Минздрав Мурманской области. И вот было несколько вариантов по городам - и в Оленегорске, и Ковдоре предлагали. Но Североморск город достаточно крупный для Мурманской области и привлёк этим, потому что работа поинтересней».

Молодой специалист Михаил Серюков с детства мечтал стать врачом: старался хорошо учиться, читал много литературы и в итоге по целевому направлению попал в институт имени Мечникова в Санкт-Петербурге. Спустя 8 лет парень вернулся в Заполярье и устроился на работу в областную больницу рентгенологом. Его пример – скорее исключение из правил, ведь большинство выпускников медицинских вузов, даже если их домом когда то был Мурманск предпочитают на север не возвращаться.

Михаил Серюков, врач-рентгенолог Мурманской областной клинической больницы: «Я знал, что вообще здесь специалисты нужны на лучевую диагностику и знал, что здесь предоставят вообще рост по всем направлениям. По рентгенологии, КТ, МРТ, в общем-то, здесь меня не ограничивают. Так что радужные у меня перспективы в плане того, чтобы развиться разносторонним и стать мультимодальным специалистом».

Помимо грантов по программам министр здравоохранения Мурманской области так же вручил врачам денежные сертификаты на ипотеку. Медики смогут потратить средства на первый взнос за квартиру и улучшить свои жилищные условия.

Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области: «Многие от нас уезжают в другие области - там или прижиться не могут или что-то не нравится. И вот те, кто уехал более 5 лет назад и хотят вернуться к нам, они так же могут участвовать в этом проекте «Арктический доктор».

По программе «Арктический доктор» врачи получат 500 тысяч при устройстве на работу, еще столько же через год и миллион по истечению пяти лет работы. Программа уже набирает обороты, на север готовы ехать специалисты с других уголков страны. В скором времени ещё 8 докторов и 2 фельдшера прибудут в Заполярье, чтобы пополнить кадровый состав Мурманской области.

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