Медицинский центр «Губернский лекарь» распахнул свои двери по новому адресу

Теперь популярная клиника располагается на проспекте Кирова, 51.

«Губернский лекарь» вновь открыл двери для пациентов. На этот раз в двухэтажном здании на проспекте Кирова, 51. Здесь создано всё для комфортного и современного обслуживания северян. Уютная зона ожидания, просторные коридоры, удобные и светлые кабинеты специалистов. Предусмотрено всё и для маломобильных групп населения. Есть вертикальный подъёмник, лифт и санузлы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Олег Игнатов, директор медцентра «Губернский лекарь»: «Губернский лекарь» уже поменял два месторасположения. Сначала это было несколько кабинетов на территории областной больницы. Потом целый этаж на улице Карла Либкнехта. И в прошлом году было принято решение о расширении и «Губернский лекарь» переехал в такое большое здание».

Главное остаётся прежним – внимание к каждому посетителю, взрослому и ребёнку.

Татьяна Равшанова: ««Здесь намного удобней, просторней. И расположение кабинетов, и сама клиника побольше, посветлее. Удобное расположение всего. Здесь мне больше нравится. Я была и в той клинике, там она была поменьше».

В медицинском центре работают порядка 90 специалистов.

Леонид Перекрест: «Также планируется открытие дополнительных кабинетов терапевтического и хирургического профиля. Поэтому будет расширен спектр услуг и количество специалистов, которые будут работать в медицинском центре».

«Губернский лекарь» работает ежедневно. Записаться на прием можно через сайт или колл-центр в удобное время, даже в выходные. Доступен вызов врача на дом.

Новое здание расположено рядом с остановкой общественного транспорта на проспекте Кирова, 51.

На правах рекламы.