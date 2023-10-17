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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.10.23 19:30

Медицинский класс гаджиевской школы №276 находит площадки для профориентации в Мурманске

Профориентация для школьников - это важно. Но помимо ликбезов, важно примерить профессию на себя. Такая возможность появилась у школьников ЗАТО Александровск.

Для того, чтобы определиться с конкретной профессией, необходимо тщательно её изучить, а лучше понаблюдать изнутри. У учеников медицинского класса гаджиевской школы №276 появилась отличная возможность попрактиковаться до поступления в вуз. Теперь школьники смогут приезжать на экскурсии в современные лаборатории института МАУ.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Они обратились с вопросом, как им наладить взаимодействие с Мурманским арктическим университетом, где у нас есть медико-биологический факультет, чтобы можно было узнать, какая есть учебная база, как наладить взаимодействие, чтобы ребята со школы в Гаджиево, а там группа 13 человек, могли приезжать сюда, воспользоваться ознакомительной экскурсией. Я думаю, что ребятам надо в течение двух учебных приезжать сюда, чтобы здесь получить навыки».

Профильный класс 276-й школы в Гаджиево открыли в этом году, но руководство уже активно занимается дополнительным развитием детей, налаживая связи с образовательными и медицинскими учреждениями города.  Такое взаимодействие расширит уровень знаний ребят, а заодно замотивирует продолжить профессиональную деятельность в родном регионе. 

Юлия Нерчук, классный руководитель медицинского класса МБОУ «СОШ №276», г. Гаджиево: «Мы очень надеемся, что наши ребята в дальнейшем обязательно вернутся работать в наш регион, а такое сотрудничество для них будет очень полезным. Они сейчас уже познакомятся с перспективой обучения в своём регионе».

Отметим, что в этом году в Медико-биологическом институте МАУ отремонтированы учебные аудитории, закуплено современное оборудование для кабинетов анатомии, гистологии, сердечно-легочной реанимации, акушерской помощи, лаборатории биохимии, микробиологии. Обновлён компьютерный класс.

Людмила Мишанина, директор Медико-биологического института МАУ: «Наша гордость - это ПЦР-лаборатория, где представлено современнейшее оборудование: реал-тайм, автоматическая станция выделения нуклеиновых кислот. В ближайшее время мы подключим вентиляцию и в лабораториях можно будет работать».

А уже 31 октября ученики из Гаджиево посетят Мурманский областной клинический многопрофильный центр, где их ждёт программа, посвящённая Дню юного специалиста.

 

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