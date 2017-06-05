«Медицинский кубок Стэнли» достался врачам «Севрыбы»

Спорт - это жизнь. Этого лозунга придерживаются и те, кто ежедневно спасает жизни в операционных и ведёт борьбу за здоровье пациентов. Медработники Мурманской области вышли на соревнования «Гонка первых». За звание самых сильных, быстрых и гибких сражались 10 команд учреждений здравоохранения нашего региона.

Отжимания, подтягивания, прыжки в длину и через канат, рывок гири и упражнения на пресс - медицинские работники наглядно продемонстрировали, что знают толк в спорте.

- Команду собрать было не сложно. Много людей занимаются в фитнес залах. Было много желающих поучаствовать в соревнованиях, отобрали наиболее сильнейших. В принципе, настрой хороший, - говорит перед началом состязаний Кирилл Михайлов, врач-онколог третьего онкологического отделения Мурманского областного онкологического диспансера.

10 команд, по шесть человек в каждой, встретились на спартакиаде «Гонка первых». Возможностей проявить себя было много, а вот запланированный футбольный матч пришлось отменить.

- К сожалению, погода подвела, - говорит Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области. - У нас было две площадки для соревнований: здесь и два футбольных поля, где тоже хотели играть. Я вчера посмотрел на погоду, честно говоря, пожалел сотрудников и отменил футбол. Мы перенесли эти игры на сентябрь. Но мне высказали многие сейчас своё неудовольствие, что они были готовы играть в любую погоду.

Соревнования среди медработников раньше были обычной практикой. Теперь эту традицию Министерство здравоохранения намерено возродить. Идея хорошая, уверен врач Максим Лифинский. Анестезиолог-реаниматолог не пренебрегает спортом и в обычной жизни. Занимается тяжёлой атлетикой. Профессия у Максима непростая и ответственная, спорт - своеобразная разрядка после рабочих будней.

- Будни врачей реаниматологов-анестезиологов суровые. И тот, будем так говорить, негатив, который впитываешь в процессе работы, должен подкрепляться каким-то позитивом, - говорит Максим Лифинский, врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации № 2 Мурманской областной клинической больницы. - В любом случае, отпечаток специальности есть, а когда ты уходишь в зал, то оставляешь все трудности жизненные, все трудности будней позади. Занимаешься, занимаешься, выкладываешься полностью, отдавая себя спорту.

Коллеги Максима тоже со спортом на «ты», поэтому и в победе уверены. К подготовке к соревнованиям врачи подошли как и к работе – ответственно: усиленно тренировались в легкоатлетическом манеже по 2 часа почти каждый день.

- Мы серьёзно подошли. Спасибо руководству, они нам предоставили такую возможность, - говорит Артур Кондратенков, врач травматолог-ортопед Мурманской областной клинической больницы. - Мы сюда приходили два раза в неделю, а самостоятельно ещё можно было два раза в неделю с тренером тренироваться. Целый месяц.

Екатерина Беспалова, заведующая педиатрическим отделением, помогает своей коллеге справиться с упражнениями на пресс. Если за областную больницу выступают подтянутые мужчины, то в команде Оленегорской детской поликлиники - одни девушки. Слабым полом их точно не назвать. «Мы все спортивные, мы все занимаемся спортом, - рассказывает Екатерина Беспалова, заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники (г.Оленегорск). - Дети у нас занимаются спортом. Мы дома не сидим».

«Медицинский кубок Стэнли», так в шутку работники здравоохранения называют главный приз соревнований. Большая чаша на высокой подставке, по замыслу организаторов, станет переходящим призом. А на вечном хранении останется в том медучреждении, команда которого победит в «Гонке первых» трижды. По итогам первой спартакиады, кубок завоевала команда мурманской больницы «Севрыба». Второе место заняла команда областной больницы, а замкнула тройку лидеров команда мурманской поликлиники № 2.