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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.09.20 19:30

«Медицинскую ипотеку» в Мурманской области продлят до 2023 года

Этот вопрос сегодня обсуждали на заседании профильного комитета в Мурманской областной Думе.

С 2018 года в нашем регионе медработники могут взять ипотеку на покупку или строительство жилья с помощью единовременной социальной выплаты. Такой возможностью уже воспользовались 54 семьи. Однако, важно отметить, что участники программы обязаны соблюсти одно условие  - необходимо  отработать в учреждениях здравоохранения региона не менее 10 лет, хотя в предыдущие годы этот период составлял пять лет.

Надежда Максимова, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья: «Они подают заявление. Есть учёт, Минздрав всё это ведёт. Я даже несколько раз участвовала в мероприятиях, когда мы вручали такие сертификаты. Поэтому на три года будет продлена эта ипотека. Деньги в бюджете заложены, проблем никаких нет».

Вторым важным вопросом на заседании профильного комитета стало обсуждение законопроекта об установлении прожиточного минимума пенсионеров. Он составит 15066 рублей.

Надежда Максимова, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья:  «Законопроект будет способствовать тому, что до минимальной пенсии будет доплачиваться пятнадцать  с лишним тысяч. Деньги, которые на эти цели используются, одна треть федерального бюджета и остальные наши».

На эту социальную поддержку выделено из федерального бюджета около 800 тысяч рублей, а из областного – более 300 тысяч.

 

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