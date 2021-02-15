144 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+61), Мончегорске (+17) и Кандалакшском районе (+15).

В Заполярье продолжается вакцинация, записаться на процедуру можно через портал госуслуг или сайт регионального Минздрава. А тех, кто все же заболел и лечится дома, бесплатно обеспечивают противовирусными препаратами. Такую поддержку уже получили более 64 тысяч пациентов. Медицинскую помощь гражданам с COVID-19, проходящим лечение дома, продолжают оказывать 17 патронажных бригад.