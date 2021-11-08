Медикам и пациентам «красной зоны» в Мурманске передали около 4 тысяч бутылок с питьевой водой

Такой важный и необходимый подарок был сделан в рамках акции «Спасибо врачам». В нашем регионе она проводится уже не в первый раз.

Пандемия коронавируса не собирается снижать свои обороты. В нашем регионе ситуация остаётся достаточно напряжённой. Основной удар берут на себя медицинские работники, именно они, рискуя своими жизнями и здоровьем, ежедневно спасают людей. В условиях растущей заболеваемости необходимо акцентировать внимание даже на самых, казалось бы, базовых вещах, среди которых – обычная питьевая вода.

Сергей Чуксеев, заместитель главного врача областной клинической больницы: «Благодарны, когда существуют акции взаимопомощи, предоставляется помощь медсотрудникам, нашим пациентам. Для нас это важно, особенно в дни, когда коронавирус активно набирает обороты. Пока Мурманск немножко выделяется на фоне страны в вопросе повышения заболеваемости, мы стабильны, но для нас это важно».

В «красную зону» волонтёры передали около 4 тысяч бутылок воды. Ежедневно пациент должен выпивать около 1,5-2 литров. По предварительным подсчётам запасов, доставленных волонтёрами, должно хватить как минимум на 10 дней.

Татьяна Сахарова, сенатор от Мурманской области в Совете Федерации: «Сегодня, когда мы говорим о локдауне, когда мы говорим о том, что пандемия полным ходом, всё, что связано с волонтёрской работой, близко мне к сердцу. Это я пропустила через себя, это все те люди, с кем мы вместе работаем».

Михаил Иванов, ведущий инженер по наладке и испытаниям АО «Мурманэнергосбыт»: «Я думаю, что никто не откажется повторить данную акцию, если будет в этом необходимость».

По словам врачей, пациентам, у которых диагностирован коронавирус, вода требуется постоянно, поэтому такая помощь просто необходима.