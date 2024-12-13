Медики и счастливые переселенцы из аварийного жилья Мурманска получили ключи от своих новых квартир

Долгожданные ключи северянам вручил губернатор региона.

Глава региона вручает ключи первым шести жителям дома на улице Павлова. Свою жизнь здесь они начнут символично в канун Нового года. Рядом расположена школа и стадион, который тоже обещают привести в порядок.

Среди тех, кто получил жильё в новом доме, и семья Иванченко. Глава семьи – Роман – работает в Мурманской областной клинической больнице, до работы ему теперь добираться будет совсем рядом.

Семья Иванченко: «У меня до сих пор какое-то чувство неверия. Аня очень сильно волновалась, а я как-то до сих пор сомневаюсь: мне кажется, что всё ещё не по-настоящему. Как все выйдут, мы успокоимся и поймём, что мы уже в нашей квартире, запустим кота».

Вместе с женой и двумя детьми Иванченко переехали сюда с Дальнего Востока. До этого приезжали в Мурманск отдыхать, кататься на лыжах. Жить они теперь будет в трёхкомнатной квартире.

Первые ключи в новом доме вручили медицинским работникам, переехавшим в Мурманск, и переселенцам из аварийного фонда. Жилое здание разноуровневое - от 6 до 9 этажей с одним подземным. Всего здесь 61 квартира, есть и специальные для маломобильных граждан. Впервые на территории региона выполнены «французские» балконы. Интересны и цветовые решения: между собой чередуются контрастные панели из современных, эффективных и долговечных материалов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Постепенно, буквально в ближайшие недели - месяцы дом будет заселяться прежде всего врачами, часть квартир здесь будет у учителей, часть людей, которые переселяются из аварийного жилья. Это как раз жильё для тех специалистов, которые нам как раз необходимы. И важно, что дом действительно получился нестандартный, красивый и сам проект интересный».

В Мурманске продолжается строительство ещё 10 домов на улицах Зелёной, Полярные Зори, Кирпичной. На финальной стадии дом в Заполярном. Всего до 2030 года в Мурманской области планируется построить около 1 миллиона квадратных метров жилья.