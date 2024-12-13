Марина Табейкина: о предпраздничном кризисе, или Почему наши ожидания часто не совпадают с реальностьюЧТО ВХОДИТ В НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ САНТЕХНИКА
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.12.24 19:30

Медики и счастливые переселенцы из аварийного жилья Мурманска получили ключи от своих новых квартир

Долгожданные ключи северянам вручил губернатор региона.

Глава региона вручает ключи первым шести жителям дома на улице Павлова. Свою жизнь здесь они начнут символично в канун Нового года. Рядом расположена школа и стадион, который тоже обещают привести в порядок.

Среди тех, кто получил жильё в новом доме, и семья Иванченко. Глава семьи – Роман – работает в Мурманской областной клинической больнице, до работы ему теперь добираться будет совсем рядом.

Семья Иванченко: «У меня до сих пор какое-то чувство неверия. Аня очень сильно волновалась, а я как-то до сих пор сомневаюсь: мне кажется, что всё ещё не по-настоящему. Как все выйдут, мы успокоимся и поймём, что мы уже в нашей квартире, запустим кота».

Вместе с женой и двумя детьми Иванченко переехали сюда с Дальнего Востока. До этого приезжали в Мурманск отдыхать, кататься на лыжах. Жить они теперь будет в трёхкомнатной квартире.

Первые ключи в новом доме вручили медицинским работникам, переехавшим в Мурманск, и переселенцам из аварийного фонда. Жилое здание разноуровневое - от 6 до 9 этажей с одним подземным. Всего здесь 61 квартира, есть и специальные для маломобильных граждан. Впервые на территории региона выполнены «французские» балконы. Интересны и цветовые решения: между собой чередуются контрастные панели из современных, эффективных и долговечных материалов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Постепенно, буквально в ближайшие недели - месяцы дом будет заселяться прежде всего врачами, часть квартир здесь будет у учителей, часть людей, которые переселяются из аварийного жилья. Это как раз жильё для тех специалистов, которые нам как раз необходимы. И важно, что дом действительно получился нестандартный, красивый и сам проект интересный».

В Мурманске продолжается строительство ещё 10 домов на улицах Зелёной, Полярные Зори, Кирпичной. На финальной стадии дом в Заполярном. Всего до 2030 года в Мурманской области планируется построить около 1 миллиона квадратных метров жилья.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Единый морской оператор СМП будет стартовать с Чукотского округа
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Юрий
08.12.24 14:27
Был на СВО было ранения не как не могу получить выплаты губернаторские и 3 миллиона и за медаль нет. Осколки в позвоночнике *** Юрий, Вам нужно обратиться в Государственный Фонд "Защитники Отечеств
Комментарий к новости:Выплату для участников СВО из числа военнослужащих по контракту увеличили
Алексей
08.12.24 12:49
У нас вся страна так работает, какое удивление...в любой больнице от мокб до мокмц при желании можно найти нарушений, которые будут основанием для закрытия. С Уважением гражданин, врач, филантроп
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Надежда Балабанова
06.12.24 21:22
27.08.2024 мною была отправлена посылка в зону СВО почтой России, 01.09.2024 передана в фельдъегерско-почтовую службу. Декабрь месяц посылку адресат не получил!!! Фельдъегерско-почтовая свои прямые о
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Юрист hh.ru: что нужно знать каждому самозанятому в СЗФО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире00:45«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)01:10«Медленное ТВ-Камин».04:10«Король рок-н-ролла». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Число россиян, ожидающих годовые премии, максимально за 14 лет. Работодатели обещают не подвести-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 1,47 рубля, доллар потерял почти 52 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС досрочно выполнила годовой план по выработке электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Расширены гарантии лиц, принимающих участие в специальной военной операции
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика