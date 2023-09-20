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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.09.23 19:30

Медики Мурманска повышают свой профессиональный уровень

Нужно ли повышать квалификацию врачам? Безусловно! И постоянно. Так отвечают специалисты в областной клинической больнице имени Баяндина. Именно там на днях прошёл мастер-класс для представителей лучевой диагностики. Провести его приехали врачи из Москвы и Санкт-Петербурга.

КТ, МРТ, УЗИ – эти аббревиатуры из мира медицины у всех на слуху. Сфера лучевой диагностики в последние годы так же стремительно развивается, и наш регион не исключение. В последние несколько лет в областных учреждениях здравоохранения появилась новая техника, благодаря которой увеличился спектр исследований, при этом они стали заметно точнее, подчеркивают врачи. 

Юрий Пикалов, заведующий отделением лучевой диагностики Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина: «Эта конференция посвящена оборудованию компьютерной томографии. Отмечу, что у нас за последние четыре года обновлено практически половина парка оборудования во всём регионе – это 12 новых аппаратов. Это совершенно новая техника, которая позволяет быстрее, качественнее и, самое главное, с меньшей лучевой нагрузкой на пациенте проводить обследование. Снижение лучевой нагрузки там не то что в два раза, а в пять-семь раз. И без потери качества».

С ростом качества оборудования должен быть и рост знаний у персонала, утверждают эксперты. Провести мастер-классы по лучевой диагностике в областную больницу имени Баяндина приехали специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга.  

Татьяна Трофимова, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава РФ по СЗФО: «Сегодняшняя конференция - образовательная конференция, с моей точки зрения, очень важное мероприятие. Ведь очень много ошибок мы допускаем в силу неведения. Мы не видим, мы не знаем о том, что может быть и как правильно обследовать пациента. И как раз об этом сегодняшняя конференция».

То, что врачи не могли сделать 20 и 10 лет назад, сегодня становится реальностью. К примеру, что касается компьютерной томографии, то она, безусловно, сделала скачок вперёд. Как в области неврологии, так и в сфере онкологических заболеваний.

Валерий Ховрин, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник отделения рентгенодиагностики и компьютерной томографии РНЦХ им. Петровского, г. Москва: «Использование методов компьютерной томографии сузили или расширили показания к проведению хирургического лечения. В некоторых ситуациях это является очень актуальным, потому что правильные показания, правильно-выполненный объём хирургического лечения, особенно у онкологических пациентов, значительно влияет на дальнейшую продолжительность и качество жизни самого пациента».

Не прошли участники встречи и мимо темы искусственного интеллекта. По словам специалистов, полностью заменить живого врача невозможно, но минимизировать человеческий фактор и дать существенную помощь – это как раз то, чего ждут от нейросетей.

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