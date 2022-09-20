Медики Мурманской областной больницы продолжают осваивать новые технологии, чтобы спасать жизни северян

К ним привезли новейший томограф, осваивать который помогал специалист из института имени Мечникова.

Новый томограф в областной больнице – настоящий образец передовой техники. Аппарат позволяет проверить состояние стенок сосудов и понять степень их поражения. По словам экспертов, такое оборудование даст возможность выявлять уровень необходимого медицинского вмешательства. Также томограф позволяет дать оценку успешности уже сделанных эндоваскулярных операций. Помогать освоить это чудо техники приехала команда специалистов из Северо-Западного медицинского университета имени Мечникова.

Игорь Кочанов, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению в СЗФО: «На сегодняшний день мы говорим не только то, что мы можем в большом количестве выполнять данные вмешательства, мы можем ещё и контролировать качество их выполнения, что для пациентов также крайне важно».

Томограф передаёт визуализированную информацию в реальном времени на дисплей. По сути, принцип действия этого аппарата тот же, что и у остальных эндоваскулярных методик. Пациенту в сосудистое русло через артерию заводится зонд с набором датчиков, который и собирает информацию о проблемных участках сосудов.

На покупку томографа из средств областного бюджета было выделено 20 миллионов рублей. Губернатор лично приехал посмотреть на работу профессионалов за этим устройством. По словам главы региона, такая техника есть только в центральных больницах Москвы и Петербурга.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Здесь в Мурманской области, наша система здравоохранения становится в передовиках с появлением такой техники. Но главное не в технике, помимо техники, главное, это компетенция врачей. И наши доктора, которые занимаются кардиологией, даже вот специалисты из Петербурга, во-первых, высоко оценивают результаты этой работы, и очень важно, что новый навык, вот с учётом нового оборудования, будет приобретён. А это важно».

Также губернатор отметил, что внедрение высокотехнологичных аппаратов позволило больнице избавиться от очередей на некоторые виды операций. Данный томограф – не единственное высокотехнологичное приобретение учреждения. В планах – ещё больше расширить парк современной медицинской техники. Вся аппаратура приобретается в рамках госпрограмм и нацпроектов.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Это будут компьютерные томографы, это будет аппаратура для операционных сердечно-сосудистой хирургии – такой интраоперационный микроскоп, диагностическое аппаратура. Спектр очень большой, огромные суммы выделены в этом году на переоснащение».

Этот томограф – наглядный пример того, что врачу приходится постоянно учиться и осваивать новое. Но именно благодаря таким технологиям нашим медикам удаётся спасать ещё больше жизней.