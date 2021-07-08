Медики региона остро нуждаются в помощи волонтёров, готовых вместе с ними спасать людей

Андрей Наливкин помогает врачам, спасающим ковидных больных. Мурманчанин в свободное от работы время возит их на вызовы к заболевшим людям. За день Андрей может объехать до 10 адресов в городе.

Андрей Наливкин, водитель-волонтёр: «В любой ситуации может любой человек оказаться. Помощь нужна будет всем, а кто-то этим заниматься будет должен».

Волонтёр Татьяна Хоняк с начала пандемии помогает врачам. Ранее она возила медиков и доставляла продукты нуждающимся. Сейчас место её волонтёрства – мобильные прививочные пункты. Мурманчанка верит, что только вместе мы сможем победить коронавирус.

Татьяна Хоняк, волонтёр: «Я понимаю, что большая нагрузка свалилась на медиков. У меня активная гражданская позиция, я хочу её показать и привлечь всех остальных. За счёт того, что мы все делаем общее дело, мир вокруг нас может улучшиться. Хотя бы в нашем регионе».

Волонтёры чаще всего бывают задействованы на телефонной линии - обзванивают пациентов, на прививочных пунктах помогают заполнять бланки, в маршрутизации вакцинирующихся, а также работают с документами.

Евгений Акатов, фельдшер отделения первичной медицинской помощи ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №1»: «Очень важн не только сама вакцинация и наличие или отсутствие противопоказаний, но и то время, когда люди ждут вакцинацию. И здесь огромную помощь нам оказывают волонтёры. Они показывают людям, что нужно соблюдать социальную дистанцию, чтобы снизить риски заражения. Также частично они помогают нам с документооборотом».

Также Единый волонтёрский штаб продолжает функционировать на территории региона. Сейчас для добровольцев главная задача – помочь разгрузить врачей. Тем самым они сами выполняют второстепенную, но важную работу медиков.

Максим Сахневич, глава регионального исполнительного комитета ОНФ в Мурманской области: «Конечно, мы всегда ждём новых людей, рады новым людям. Поэтому я ещё раз всех прошу, кто может хотя бы немного поработать и помочь нашим медикам, вступить в ряды автоволонтёров, поработать на личном автомобиле».

Напомним, чтобы остановить пандемию, нужно чтобы 70% населения имели иммунитет к ковиду. Поэтому вакцинация продолжается.