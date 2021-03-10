73 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 5 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+29), Североморске (+8) и Мончегорске (+8).

Эпидситуация в Мурманской области стабилизируется, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в регионе. Областной Минзрав в связи с этим возвращает к плановой работе ранее перепрофилированные под ковид ресурсы. Медики сократили число палат для пациентов с коронавирусом за ненадобностью. Теперь коечный фонд в учреждениях, подведомственных региональному Минздраву и федеральному медико-биологическому агентству, составляет 906 коек.