Медленно, но верно - коронавирус расползается

На момент подготовки выпуска новостей в Мурманской области подтверждены 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ещё 13 человек находятся на обсервации с предварительно положительным анализом на коронавирус.

Напомним, что первый пациент, у которого был диагностирован коронавирус, шахматист из Ирландии. Он был выписан из больницы ещё 29 марта. Тогда же отпустили домой и участников шахматного турнира из Франции, ни у кого из спортсменов диагноз не подтвердился.

В свою очередь региональный Минздрав сообщил, что состояние заразившихся, речь о вернувшихся из зарубежья жителях Мурманской области, не вызывает тревоги у докторов.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Все остальные в лёгкой форме, а со средней тяжестью находится в положительной динамике. Эти моменты нас радуют, и мы надеемся работать и дальше в таком же формате».