Медосмотр без проволочек для членов городского клуба

Участники городского клуба старшего поколения не только активно участвуют в общественной жизни столицы Заполярья, но и следят за своим здоровьем. В минувшие выходные они смогли быстро и без очередей пройти медицинский профилактический осмотр. Приём вели врачи «Центра здоровья», который работает на базе первой городской поликлиники.

Сергей Агеев, главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1»: «Мы помним, что приближается юбилей Великой Отечественной войны, 75 лет. Мы пригласили членов ветеранских организаций, мы расширили объём обследования: сейчас ведут приём невролог и офтальмолог».

Такие медосмотры для участников клуба проходят регулярно. В этот раз проверить здоровье решили 20 человек, которые смогли сдать анализ крови на сахар и холестерин, измерить давление, обследовать сердце, а по итогам получить консультацию терапевта.

Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации г. Мурманска : «Важны профилактические беседы. Сегодня наши коллеги из Центра здоровья будут обсуждать здоровое питание, здоровый образ жизни и мы стараемся такие темы освещать».

Организаторы мурманского объединения «Городской клуб старшего поколения» при составлении плана работы стараются учесть интересы всех его участников. Помимо мероприятий связанных со здоровьем, им предлагают сеансы в плавательном бассейне, а также экскурсии по городу.

Татьяна Ковалева, депутат Совета депутатов г. Мурманска: «Когда создали этот клуб, у меня очень много друзей вошло в его состав. Сказать, что они в восторге, это ничего не сказать. Они просто очень счастливы, особенно первое мероприятие, когда им летом была организована экскурсия по городу. Люди, которые живут в Ленинском округе не знали, например, полностью так хорошо Первомайский, такие места красивые им показали».

Совсем недавно клуб отметил свой первый день рождения, за год в него вступили более 2 тысяч горожан. Напомним, стать его участником просто. Для этого необходимо обратится в отделы социальной поддержки в управлениях Первомайского и Ленинского округов.