Медосмотр можно пройти быстро и просто

В Мурманском морском торговом порту появилась новая электронная система медицинских осмотров. Это современное высокотехнологичное комплексное решение для определения самочувствия работника, который приступает к исполнению своих служебных обязанностей.

Торжественное перерезание красной ленточки - и кабинет с новым оборудованием открыт. Для персонала торгового порта это большое событие. Ведь с помощью новых аппаратов работники предприятия смогут быстрее и эффективнее проходить медосмотр перед сменой. А первым опробовал работу электронной системы генеральный директор градообразующего предприятия.

«С целью улучшения условий проведения медицинских осмотров наше предприятие внедрило электронную систему медицинских осмотров, - комментирует событие Алексей Рыкованов, генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт». - Её суть заключается в том, что специальное оборудование за полторы минуты считывает основные данные о состоянии здоровья человека и формирует объективную картину».

Сергей Попов, заместитель технического директора по механизации в Мурманском морском торговом порту, поясняет: «Мы презентовали мой проект, который я защитил в рамках обучения по программе «Бережливое производство» с целью сокращения времени ожидания докеров-механизаторов, либо работников торгового порта во время прохождения медицинского или предрейсового осмотров».

В функционал новой системы МТ-03 входят тонометр для измерения пульса и давления, термометр, алкотестер и бесконтактный пупилометр (медицинский прибор, с помощью которого бесконтактным, неинвазивным способом производятся измерения ширины зрачков, расстояния между ними, а также их реакцию на всевозможные возбудители. – Авт.). Ежедневно такой осмотр в торговом порту проходят до 450 человек.

«Осмотрам подлежат абсолютно все работники, которые связаны с движением транспорта, - поясняет Ирина Счастливая, заведующая здравпунктом в Мурманском морском торговом порту, - и работники, которые связаны с оборудованием электроэнергетики».

Новое оборудование российского производства. Нельзя не отметить, что в нашем регионе Мурманский морской торговый порт приобрёл его одним из первых. Новая система сокращает время прохождения медицинской процедуры больше чем в два раза и исключает человеческий фактор.