«Медовый спас» с прекрасным ароматом рыбопродукции с Дальнего Востока

В Мурманске распахнула свои двери ярмарка «Медовый спас». И традиционный её участник – павильон «Икра и рыба камчатская» снова радует покупателей давно полюбившимися морскими деликатесами и удивляет новинками.

Дальневосточные деликатесы приготовлены по особым рецептам: чавыча и кижуч, а так же корюшка, скумбрия, сельдь и целебный саворин, который благодаря своим полезным жирам рекомендуют даже людям с заболеваниями сердца. Разнообразием вкусов и ароматов щедро встречает гостей ярмарки знакомый многим мурманчанам по десяткам прошлых выставок богатый ассортимент павильона «Икра и рыба камчатская».

«Рыба у нас свежая, вкусная, - говорит Далер Рузиев, продавец-консультант павильона «Икра и рыба камчатская». - Уже все в Мурманске нас знают. Знают, что у нас всё свежее, вкусное, слабосолёное. Готовится рыба на ольхе, дубе. Кто попробует, уже узнает и покупает нашу продукцию».

Слабосоленую сельдь продают из больших бочек. Трудно поверить, что уже к вечеру тара опустеет, а её заменят на другую - такую же, но полную рыбы.

Для гурманов – широкий ассортимент самой разной копченой рыбки, для любителей здорового питания – слабосолёной.

«Я всегда здесь беру рыбу, здесь вкусная сельдь, - говорит гостья ярмарки. - Всегда на эту ярмарку прихожу: обслуживание нравится, здесь уютно и хорошо. Но главное, рыбка очень вкусная».

«Прихожу, когда ярмарка приезжает. Покупаю. Селёдку люблю, практически каждый день она у меня на столе, - делится своими предпочтениями мурманчанка. - Решила побаловать себя саверином, чавычей. И купила икорочки, внучата приедут в гости».

«Я рыбу очень люблю, - признаётся посетитель ярмарки. - Не имеет значения, какая она. Выбираем получше, чтобы вкусненькая была».

Сотрудники павильона «Икра и рыба камчатская» уверяют, что, несмотря на высокий спрос, рыбы хватит всем. На этот раз купить её можно в течение четырёх дней, павильон работает с 14 по 18 августа, он расположился в здании «МурманЭКСПО» на Кольском проспекте, 51.

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