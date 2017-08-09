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День за днём с «Арктик-ТВ»09.08.17 19:30

«Медовый спас» с запахом мёда и камчатской рыбы

В Мурманск в очередной раз привезли икру и рыбу прямиком с Камчатки. Участники выставки-ярмарки  «Медовый спас», открывшейся в павильоне «МурманЭКСПО», приглашают мурманчан в гости. Впрочем, эту продукцию в столице Заполярья и так всегда ждут с нетерпением.

Чавыча, белуга, клыкач и многое другое - такой рыбы даже в портовом Мурманске не найти. Привозят её сюда несколько раз в году прямиком с Камчатки. Горожане этот момент ждут, чтобы запастись впрок. Из года в год у павильона не уменьшается очередь из постоянных и новых клиентов. Выбор здесь большой, а аромат копчёной рыбопродукции в воздухе стоит такой, что пройти мимо невозможно. Чтобы покупатели не ошиблись в выборе - всё можно попробовать на вкус.

- У нас очень большой ассортимент: клыкач, белуга, нерка, кижуч, зубаточка обалденная. Корюшка камчатская очень вкусная. Ещё обалденная у нас селёдочка бочковая. Она прямо в бочке и солится, - расхваливает свой товар Ольга Соловьёва, продавец  торгового стенда «Икра и рыба камчатская»

Клиенты павильона смеются, замечая, что этой продукции и реклама не нужна. О том, что камчатская рыба снова в городе, мурманчане узнают мгновенно. Слухи передаются из уст в уста и пока - ни одного негативного отзыва. Вот и Любовь Мокий пришла в павильон «МурманЭКСПО» по совету знакомых. «Они постоянно покупают здесь солёную бочковую сельдь. Посоветовали и мне сходить на ярмарку», - рассказала мурманчанка.

- Решила, пойду-схожу, посмотрю. Вот купила, решила: попробую на вкус, какая рыбка. На самом деле вкусная, или нет, - говорит Любовь Мокий, посетитель ярмарки.

А вот Анжелика Железнякова на выставке не впервые. Ей по вкусу чавыча - это такой особый вид лосося. Водится эта рыбка в основном в Азии и Америке. В России встречается лишь на Камчатке в водах рек Амур и Анадырь. Это деликатес даже для избалованных сёмгой жителей Заполярья. За свой отменный вкус в народе чавыча получила звание «Царская рыба».

- Мы на ярмарке всё время покупаем рыбу, - говорит Анжелика Железнякова, покупатель. - Я набрала целый пакет рыбы и всего лишь 2200 рублей отдала. Но рыба у них очень вкусная. Чавыча, зубатка – смотрите, какая красивая. Икра есть...

Рядом с ароматным стендом с рыбой разместился павильон с восточными сладостями. Здесь же огромный выбор орехов и сухофруктов. Всё натуральное. Но особой популярностью у покупателей пользуется халва.

Покинут Мурманск стенды с камчатской рыбой и восточными сладостями 14 августа. А до этого дня работать будут ежедневно - с 11 утра до 7 часов  вечера в выставочном центре «МурманЭКСПО» на Кольском проспекте, 51а.

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