«Медпросвет»: телекомпания «Арктик-ТВ» запускает в эфир новую программу

В ней мы расскажем всё о медицине и здоровье. Интервью с практикующими врачами, которые не понаслышке знают о наиболее актуальных сегодня проблемах со здоровьем, достижениях медицины, методах лечения, диагностики и профилактики заболеваний.

В ней мы расскажем всё о медицине и здоровье. Интервью с практикующими врачами, которые не понаслышке знают о наиболее актуальных сегодня проблемах со здоровьем, достижениях медицины, методах лечения, диагностики и профилактики заболеваний.

Программа будет полезна тем, кто хочет сохранить и приумножить своё здоровье, а также интересуется новостями системы здравоохранения в Мурманской области и России. Об этом и многом другом профессиональные врачи и люди, посвятившие себя теме охране здоровья, будут рассказывать по пятницам на телеканале «Арктик-ТВ».

В пилотном выпуске передачи ведущий программы Артём Кузьмин встретился с врачом-акушером Центра молекулярной диагностики, экспертом всероссийского просветительского проекта «Женпросвет» Андреем Голенко, чтобы поговорить о вирусе папилломы человека. Это одно из самых распространённых сегодня заболеваний, которым поражается до 90% населения. И привести это может к серьёзным последствиям.

Андрей Голенко, акушер-гинеколог Центра молекулярной диагностики: «Его опасность заключается в том, что, попадая в организм, он может существовать длительно. И приводит к развитию тяжёлых и, порою, смертельных заболеваний – онкологических».

В рамках выпуска Андрей Голенко расскажет, кто находится в группе риска и как выявить вирус папилломы человека до того, как он приведёт к серьёзным последствиям.

Андрей Голенко, акушер-гинеколог Центра молекулярной диагностики: «Конечно, рекомендуется обследоваться. И не только на вирус, но и проводить цитологические исследования».

Смотрите первый пилотный выпуск новой программы «Медпросвет» на тему «Вирус папилломы человека: риски и профилактика» в пятницу, 12 мая, в 20.00 на телеканале «Арктик-ТВ» и в группе телекеанала «Арктик-ТВ» в соцсети «ВКонтакте».