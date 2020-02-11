Медработники горбольницы собираются защищать честь в суде

Скандальное видео из мурманской горбольницы, которое вышло в эфир на «Первом Канале», изменило жизнь пациентов и медиков. Последние будут отстаивать свою честь в рамках правового поля: «У нас есть постановление суда, что оскорбления в соцсетях запрещены. И если это признают оскорблением, то вступит решение о штрафе, то мы подаём в суд о моральном ущербе».

В ток-шоу приняла участие и министр информационной политики Мурманской области Александра Кондаурова, которая сказала, что задача правительства и Минздрава - установить правду. Ну, а корреспонденты «Арктик-ТВ» решили узнать, что изменилось после скандала в больнице для посетителей и медперсонала.