Медуслуги – только для членов клуба

Участники Городского клуба старшего поколения не только активно участвуют в социальной жизни столицы Заполярья, но и тщательно следят за своим здоровьем. Теперь они имеют возможность без очереди пройти обследование в первой поликлинике Мурманска.

В Мурманске начал свою работу Городской клуб старшего поколения. Участники проекта - пожилые горожане учатся юридической и компьютерной грамотности, занимаются спортом. Несмотря на то, что проект стартовал только недавно, обладатели клубных карт уже могут обратиться в первую поликлинику, где им без очереди проведут комплексное обследование.

«Пенсионеры могут обратиться к нам по телефону. Если он член клуба, то его могут обследовать доврачебно, т.е. необходимые обследования сделать, пройти окулиста, померить артериальное давление, - рассказывает Татьяна Елпанова, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Потом с результатами обследованиями можно пойти к терапевту, а он будет решать, что им дальше делать».

Курируют проект не только городские власти, но и представители различных общественных организаций Заполярной столицы. Активисты не только консультируют желающих вступить в Городской клуб старшего поколения, но и оказывают пенсионерам практическую помощь.

«У кого нет возможности приехать самостоятельно, мы их привозим. Я считаю, что на раннем проявлении всех болезней для наших жителей самое важное – это профилактика, - говорит Маргарита Абдурахманова, председатель благотворительной организации «Радуга».

Участниками социального проекта могут стать мурманчане старше 55 лет. Для этого необходимо написать заявление или обратиться в городские отделы по соцподдержке. Все члены клуба получают именные карты, подписанные главной администрации. Они позволяют пользоваться целым спектром услуг и в государственных учреждениях, и у партнёров.