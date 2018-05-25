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День за днём с «Арктик-ТВ»25.05.18 19:30

Медведи проснулись в лесу!

В Мурманской области из зимней спячки вышли медведи. В это время внимательными стоит быть не только рыбакам или любителям отдыха на природе, но и автомобилистам.

Пользователи  Интернета  начали публиковать ролики с участием косолапых. Например, мишку авторам одного видео удалось заснять на  трассе Р-21 «Кола» в 250 километрах от Мурманска. Хищник,  видимо, решил  заняться физкультурой и активно бежал вдоль дороги.

Другие очевидцы замечали на  автотрассе оленей и лосей, перебегающих проезжую часть. Встреча с обитателями лесов  только кажется интересной и безобидной,  на самом деле «неожиданное знакомство» может закончиться для человека трагедией. Недавно  недалеко от села Ловозеро медведь напала на оленевода. Мужчина получил травмы, но смог отбиться от дикого зверя  ножом. 

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