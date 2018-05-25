Медведи проснулись в лесу!

В Мурманской области из зимней спячки вышли медведи. В это время внимательными стоит быть не только рыбакам или любителям отдыха на природе, но и автомобилистам.

Пользователи Интернета начали публиковать ролики с участием косолапых. Например, мишку авторам одного видео удалось заснять на трассе Р-21 «Кола» в 250 километрах от Мурманска. Хищник, видимо, решил заняться физкультурой и активно бежал вдоль дороги.

Другие очевидцы замечали на автотрассе оленей и лосей, перебегающих проезжую часть. Встреча с обитателями лесов только кажется интересной и безобидной, на самом деле «неожиданное знакомство» может закончиться для человека трагедией. Недавно недалеко от села Ловозеро медведь напала на оленевода. Мужчина получил травмы, но смог отбиться от дикого зверя ножом.